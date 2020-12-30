國際先進材料學會（International Association of Advanced Materials，IAAM）12月公布「國際先進材料協會會士」（2020IAAM Fellow）獲選名單，交大共兩名長期於電子、材料領域耕耘之教授獲此殊榮，分別是電子系荊鳳德講座教授與材料系陳智特聘教授，交大全體深感驕傲與榮幸。

國際先進材料協會是材料界的學術組織，總部在瑞典，全球共有來自125個國家的上萬名會員曾經參與。該協會致力於促進材料領域研究人員的互動交流，並秉承「推動材料向全球卓越發展」之目標，致力於利用先進材料，尋找解決全球問題的解決方案。IAAM Fellow榮譽頒發給世界各國於先進材料方面有重大貢獻的傑出研究學者。

荊鳳德講座教授於密西根大學電機系博士畢業後，曾任職於AT&T貝爾實驗室、GE航太電子實驗室、德州儀器半導體技術元件中心與新加坡國立大學客座教授。他是低功率高介電CMOS和高介電快閃記憶體、三維積體電路（3D IC）、高頻率高功率非對稱MOSFET、太赫茲（THz）矽元件、以及共振腔光感測器（Resonant-Cavity photodetector）的先驅。

他合著出版了五百餘篇論文，包含科學報告三篇前100名的物理論文、應用物理快報頂尖的元件物理論文、奈米材料之封面故事（Top100Scientific Reports Physics papers for2017~2019、Top Articles in Device Physics of Applied Physics Letters、Cover story of Nanomaterials），以及七篇「前1％高被引用論文」。荊教授的論文被引用h-index為55、i10-index達233，在台灣電機電子工程領域名列前茅。

同時荊鳳德教授也具有豐富的科技行政資歷，服務於全球最大的國際電機電子工程師學會IEEE至今長達15年。並曾任職「國際電子元件會議」（IEDM）執行委員會之委員、IEEE Electron Device Letters編輯、IEEE電子元件協會SRC主席、以及「電子材料」與「化合半導體元件和電路」的兩個技術委員會主席。荊教授為國際電機電子工程師學會（IEEE）會士、國際光學學會（The Optical Society）會士、國際先進材料學會（Intl Assn Advanced Materials）會士、和亞太材料科學院（Asia-Pacific Academy of Materials）院士。

陳智特聘教授是發現（111）奈米雙晶銅的先驅，能夠以直流電鍍出含有高密度／高規則性奈米雙晶且具有極高（111）優選方向的銅膜，幾乎100％的表面銅晶粒都沿著（111）方向排列，晶體排列規則性僅次於單晶，在電鍍銅的研究上有重要創新與貢獻，榮登世界頂級期刊科學雜誌（SCIENCE）。2016年與添鴻科技簽訂技轉合約，將（111）奈米雙晶銅添加劑商品化，幫助台灣本土公司進入電鍍銅添加劑市場，目前已經量產成功，並於2016年在國際半導體展（Semicon Taiwan）舉行新產品發表會。奈米雙晶銅很有機會能應用成為下一世代高科技新材料，能夠電鍍出高規則性、高強度、低電阻銅超薄銅箔，應用於三維積體電路銅-銅接合、導線以及鋰電池的負極集電器（anode current collector）。

陳智教授於學術及產業的貢獻，使其獲得多項大獎，包括：科技部未來科技獎（2020）、第八屆有庠科技發明獎、科技部傑出研究獎（106年度）、科技部傑出技術移轉貢獻獎（106年度）、TMS應用與實踐獎（TMS2018Application to Practice Award，The Minerals，Metals&Materials Society）、「第十三屆國家新創獎－學研新創獎」（2016）、交大產學技術交流卓越貢獻獎銅羽獎及特別貢獻獎（2016），以及中研院年輕學者研究著作獎（2013）、科技部吳大猷先生紀念獎（96年度）。

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