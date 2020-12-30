指揮中心指揮官陳時中表示，國光公司從一期臨床試驗結果，無法決定最適劑量，建議重新執行劑量探索臨床試驗。對此，國光生科（4142）表示，政府對國光新冠疫苗臨床試驗的建議，待接獲正式公文通知後再詳細研究內容，持續向二期前進。

國光強調，有無政府補助款從來不影響國光新冠疫苗開發計畫，未來仍將持續進行國內外二、三期臨床試驗規劃，國光全力開發新冠疫苗成功的初衷和決心未曾改變。

國光生新冠肺炎疫苗開發於11月20日送件申請二期臨床試驗，但恐無法趕在12月底前完成第一例收案。

國光生指出，一期臨床主要是安全性實驗，目前看起來安全性沒問題，免疫反應也有，產生抗體量沒有預期的高，二期臨床就會針對此部分進行調整。整體時程不致重大影響，有無補助都會做到底。

國光生技認為，12月底來不及進入二期，希望1月上旬可啟動，預計整體時程不會遞延太久。規劃二期臨床試驗將在台灣與東南亞某國同時進行，海外臨床試驗部分已談妥，但還不能透露地點。

此外，繼成功布局大陸、歐洲、美國等市場後，國光生明年除強化耕耘台灣四價流感疫苗、東南亞四價流感疫苗銷售量、Sanofi專業分工生產（北半球）、大陸天道醫藥專業分工生產（歐洲）、新冠疫苗檢驗試劑銷售（安特羅）外，還將新增大陸四價流感疫苗銷售、Sanofi專業分工生產（南半球）。另與日本sumitomo集團合作開發新一代流感疫苗，蓄勢切入日本市場，國際布局更上層樓。

(工商 )