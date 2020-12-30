「台灣民意基金會」近日公布蔡政府一份民調指出，蔡英文總統整體聲望明顯下滑，贊同與不贊同的差距明顯縮小7.6個百分點。對此，前高雄市新聞局長王淺秋今訪問資深媒體人王丰，談及蔡英文民調，王丰認為「蔡政府元旦開放美豬後，老百姓買豬肉買到心驚膽跳，代表民進黨大勢已去」。

台灣民意基金會29日公布最新民調，結果顯示有五成三的人基本贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，三成六不贊同。贊同比不贊同的人多 16.5 個百分點。若與上個月相比，贊同與不贊同的差距明顯縮小7.6個百分點。游盈隆今在記者會表示，「蔡總統整體聲望明顯下滑，顯示其第二任蜜月期已在年底結束」。

王淺秋30日在其主持的《中廣新聞網》廣播節目「千秋萬事」和王丰談政壇時事，王丰表示，他認為知識分子(高學歷者)在2014年太陽花學運後，一些人就已經迷失了方向，迷迷茫茫就選了蔡英文，他看完民調自己其實內心是在笑的。

他說明，因為蔡英文民調下降、蘇貞昌民調死亡交叉，姑且不論有無機構效應或其他原因，但庶民的聲音是非常重要的。因為「蔡政府元旦開放美豬後，菜市場老百姓在買豬肉的時候，會不會心驚肉跳？如果心驚膽跳，這代表民進黨人心已去、大勢已去」，知識分子會不會想用選票來翻轉、顛覆現在的政權？來下架強迫人民吃萊豬、關電視台的綠色政權。

#氣溫急凍大家要保暖 氣溫真的降到十度以下了！（抖）好朋友們務必要保暖保重身體！ 2020最後二天了，這一年大家都辛苦了，再撐一下，希望來年愈來愈好！💪💪💪 #萊豬的逆襲 根據台灣民意基金會的民調結果，萊豬是最大敗筆，游盈隆說，蔡英文總... 由王淺秋發佈於 2020年12月29日 星期二

(中時新聞網)