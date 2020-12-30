台南市今年有4名傳統工藝大師獲文化部公告為人間國寶，分別為「泥塑」杜牧河、「剪黏」陳三火、「玉雕」黃福壽與「傳統木雕」蔡德太。台南市長黃偉哲今天頒贈「卓越市民」牌匾給4位人間國寶，表揚藝師們對傳統工藝的貢獻。

台南市截至目前共有10位人間國寶，3位已歿，每位都獲頒卓越市民，台南市長黃偉哲表示，4位藝師獲「重要傳統工藝」保存者肯定，彰顯藝師個人工藝成就，也展現台南深厚文化底蘊，未來市府將更積極投入相關推廣傳習業務，讓更多市民了解台南的珍貴資產。

「泥塑」杜牧河師承廣泛多元，從家傳捏麵人起始，融會糊紙、花燈紮製、剪黏、彩繪、泥塑等多項技藝，並善用製作捏麵人的細緻手藝，掌握多種傳統與現代材料的特性，個人風格強烈，表現手法不拘一格，塑造神像靈動鮮活、形象飽滿，充滿雕塑應具備的寫實感與動態感。作品寓意及詮釋自成一格，堪稱連結古今，融入新技，卓然有成的一代巨匠。

「剪黏」陳三火師承洪坤福派下，修建過上百間廟宇，被譽為「屋頂上的藝術家」。材料從前期廢棄瓷片、杯碗至中期的彩色玻璃，到晚近淋搪的使用，深刻反映台灣各時代的價值觀、工藝演進的歷程；製作方式則將剪黏轉向立體化、巨型化，呈現動態美感，刻劃細膩，色彩華麗，具個人風格。

「玉雕」黃福壽國中畢業後與玉石結緣，藉由手傳達心，包括對大自然的寶愛、對土地的情感、對宇宙生命的觀察，作品呈現數千來來玉雕文化藝術的極致，創作多取材自鄉間田野的花鳥草蟲，尤精於刻畫四時花葉的莖脈肌理，以及蝗蟻蜓蝶的羽翼、肢足和觸鬚等微小細節，其心靈手巧和場景營造亦不落俗套，是當代極具指標性的玉雕創作者。

「傳統木雕」蔡德太，師承張永全與黃澄雄，擅長神桌、神轎及廟宇、祠堂鑿花，作品極為精巧細緻，能雕能畫能設計，鑿花技藝精湛、工法細緻，不論仿古新作均堅持古法並精進超越，充分掌握技藝及運用場域之表現形式。

(中時 )