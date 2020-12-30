國立嘉義大學蘭潭校區1名2年級日籍男學生連續數日缺課未上學，校方29日到其租屋處查訪，赫然發現他疑以輕生，現場沒有打鬥痕跡，也未發現遺書，檢警相驗釐清案情中，校方30日表示，將儘速協助學生的父親入境檢疫相關事宜。

嘉大表示，這名現年20歲的日籍學生連續多日未到校上課，且打電話都連繫不上，加上缺曠課接近勒令退學邊緣，校方國際事務處人員29日晚上偕同另一名日籍男學生到他的租屋處，發現學生陳屍住處。

嘉大指出，死者最後身影出現時間是12月24日，現場並未發現任何遺書，校方已透過日本交流協會連繫死者在東京的父親，其父親希望能儘快來台處理後續事宜。

嘉大表示，死者就讀動物科學系2年級，學業表現不太理想，可能感到有壓力，學校一直有加強輔導，也安排老師課輔，他個性較內向。

嘉大學生事務處學務長林芸薇表示，未來將加強境外學生心理及抗壓力輔導，定期通知導師予以關懷，並請國際事務處加強多重防護與協助。

(中時 )