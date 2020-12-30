半導體測試設備領導供應商愛德萬測試（Advantest Corporation）宣布，旗下T6391顯示器驅動測試系統已累計出貨達1,000套。

愛德萬測試T6300系列自2000年推出後便一舉贏得全世界客戶青睞，在顯示器驅動IC市場建立壓倒性的優勢地位。最新機款T6391不僅與前代機型相容性絕佳，亦能支援次世代I／F，並提供最先進的測試解決方案，幫助客戶因應多接腳、多功能等次世代顯示器驅動IC技術最新發展趨勢。

隨著智慧型手機愈做愈精密，即將朝影像品質更優異的4K、8K等顯示器邁進，介面也會更快速，連帶的顯示器驅動IC勢將愈來愈複雜。如今T6391達到出貨1,000套的里程碑，也代表這套測試系統在確保元件可靠度的工作上將承擔更重大的責任與角色。

面板驅動IC（DDIC）大廠聯詠科技為全球最大IC設計智慧影像與智慧顯示解決方案供應商，也是T6391測試系統的主要客戶之一。聯詠科技測試工程處處長蘇宗志表示，愛德萬測試是聯詠從初期開發顯示器驅動IC就一起合作的夥伴，將近20年的持續緊密合作，並從愛德萬測試獲得極佳的技術支援，是聯詠能夠在DDIC產業占有領先地位的重要因素之一。

(工商 )