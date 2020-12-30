成立逾百年歷史的華南銀行，正積極改變傳統形象，這股轉變的動能，除了源自於華南銀行近年來鞏固其企業金融既有的核心競爭力外，更由於正確的策略指引與行動力，才能以嶄新思維展現各項成果。

華南銀行董事長張雲鵬指出，銀行的資金是來自社會大眾，銀行藉著授信業務有效的實踐對ESG的承諾，是責無旁貸的議題。

華南銀行總經理張振芳擬定相關授信及投資策略，以深化落實張雲鵬的承諾。華南銀行已於2019年5月訂定「永續授信原則」，包括訂定負面表列授信對象清單，避免承作對環境或社會永續發展不利的企業授信業務。

張振芳表示，銀行在經營上除了掌握商機，也要預防風險。例如：對負面不宜承作之產業貸款投資影響金融機構形象，授信企業因違反環保法令導致營運及還款受影響。企業本身對於環境保護、社會共榮、公司治理的責任不僅只是道德層面的問題，台灣作為國際供應鏈的重要一環，不可只做表面功夫，必須將ESG的DNA深植於企業的經營策略中。

張振芳指出，華南銀行今年總資產達2.88兆元，明年總資產希望突破3兆元，將從放款、金融操作上增加，而實踐責任投資與責任放款除了贏得企業形象，長期也有助吸引客戶實現獲利，創造雙贏局面。

華南銀行近年來推展「5+2新創重點產業」和「都市更新與危老重建」配合政府相關政策業務上績效卓著。截至今年11月底，在「5+2新創重點產業」授信戶數及餘額分別為9,571戶及4,706億元，在八家公股行庫中名列第二名，其中，綠能產業融資餘額已將近1,100億元。

而在「都市更新與危老重建」業務方面，今年在八家公股行庫中應均可名列前三名，主要是華南銀行整合包括建經、融資及信託業務服務團隊，提供妥善建議，讓居民們無後顧之憂，也培養近50名台北市危老重建推動師，大力協助分行推動危老重建業務，善盡企業社會責任。

此外，華南銀行亦主辦多宗指標性的聯貸案，在這二項政策業務也逐漸建立起口碑，根據Basis Point雜誌指出，今年是華南銀行聯貸業務歷年成績最佳的一年。透過在業務上不斷的精進，華南銀行已逐漸深化落實張雲鵬對ESG的承諾，各項成效深獲各界肯定。

華南銀行是唯一曾獲得「光鐸獎」與「循環經濟獎」殊榮的公股行庫，更入選近三年台灣企業ESG「進步最多」的前15強，顯見華南銀行已逐步將永續發展深化落實在企業文化之中，相信必能再創造下一個百年風華。

(工商 )