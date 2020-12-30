南韓每年偶像團體輩出，但能大紅大紫的卻寥寥可數，大多數團體最後只能走向解散的命運；2016年Jellyfish娛樂推出的9人女團gugudan，其中成員世正、美娜和娜英先前參加國民選秀節目《PRODUCE 101》擁有高人氣，但4年過後，近日宣布團體將於31日正式解散，掀起粉絲怒批「冷凍2年才喊解散，太過分了」。

女團gugudan由美美、HANA、HAEBIN、娜英、世正、SALLY、SOYEE、美娜、HYEYEON組成，曾有3名成員演出過選秀節目，早就累積不少粉絲，因此一出道就有高討論度；但2018年10月HYEYEON因健康問題退團，團體開始以8人活動，在11月推出迷你專輯，卻也成為她們最後一次全體活動。

Gugudan在2018年之後，雖然成員世正在螢光幕前很活躍，但卻遲遲沒有全體活動，在4月成員SALLY突然宣布參加大陸選秀節目《創造營2020》，更透露她們在2019年時，就被經紀公司要求搬出宿舍，掀起粉絲一陣罵聲。

今（30）日Jellyfish正式宣布，女團gugudan確定在12月31日終止活動並解散；消息曝光後粉絲又怒了，紛紛留言痛批經紀公司，「覺得世正真的是被公司耽誤」、「團體活動都停止多久了才宣布解散，希望每位女還能有好的發展」、「ioi系列的女團發展的都不算很順利的感覺」、「垃圾公司無誤」、「疫情關係都沒商演，很多女團都會收了吧」。

(中時新聞網)