賴士葆臉書發文。（摘自賴士葆臉書）

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後天起萊豬開放進口，國民黨立委賴士葆今天痛批行政院長蘇貞昌把立委叫去一致性投票，嚴重破壞憲政體制，讓監督行政院的民進黨立委變成為行政院跑堂的小弟小妹！他也指出，萊豬進口倒數計時，民眾有許多無語問蒼天的疑問，包括農委會要求含萊劑製品不能餵豬，人卻可以吃萊豬，怎會落到豬狗不如的地步。

賴士葆提出六問，內容如下：

1.農委會回函民間詢問表示國外輸入相關製品含有動物禁藥不得作為飼料使用，含萊劑製品不能餵豬，人卻可以吃萊豬，怎會落到豬狗不如的地步？

2.農委會說萊豬的萊劑殘留量低，混合其他殘羹稀釋，台灣豬吃了會迅速代謝降解，所以吃廚餘豬不會有萊劑的殘留，既然這麼安全請問農委會：為什麼新北動保處要求88家廚餘養豬戶只能回收台灣豬標章的廚餘？

3.蔡政府立院的表決部隊通過萊劑殘留容許量，農委會公告瘦肉精為禁藥，既然是禁藥，為什麼允許殘留？

4.蘇貞昌說政府會嚴查重罰沒有按規定標示的餐廳業者，國人可以放心。現在卻是發公文給里長要里長自行下載產地標示貼紙發給需要的攤商，這就是所謂的嚴格管理嗎？

5.農委會的台灣豬標章要申請、審查、切結，衛福部標章不用申請，廠商自行下載即可，民眾要相信哪個台灣豬？

6.地方政府根據地方自治法訂出瘦肉精零檢出的規定，蘇貞昌憑什麼輾壓地方政府要求全國同步，法令統一，以為自己是秦始皇嗎？

(中時 )