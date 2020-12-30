南投縣跨年晚會將在清境農場、南投縣立體育場同步展開，剛好遇上霸王級寒流來襲！基於防疫考量，所有參加民眾都必須戴口罩，保持社交距離；更要備妥禦寒衣物，尤其是全國最高海拔的清境跨年，入夜非常冷，不能輕忽。

南投縣副縣長陳正昇表示，南投縣有舉辦日月潭萬人泳渡、世界茶業博覽會等大型活動防疫的經驗；現在，國外疫情再度蔓延，縣府加強防疫，請民眾配合，一起健康迎新年。

「2021愛在南投星光閃耀」跨年晚會，31日晚間7點在南投縣立體育場舉行，由金曲樂團旺福、鐵肺女王李佳薇壓軸演出，大愷與「食尚玩家」林彥君擔任主持人，新生代獨立嘻哈團體Rooftop Mob、在地歌手林語菲、聲林之王鄭可強、B.K掰客樂團、亂貓樂團，還有花甲少年轉大人嚴正嵐、總鋪師歌王陳隨意、芒果公主喬幼等人接力演出。

跨年晚會摸彩獎品包括大螢幕電視、吸塵器、智慧型手機等；另外，南投觀光玩起來，樂享消費抽刮送」特大獎「TOYOTA 2020 Vios1.5雅致」汽車，也將在當晚抽出。

清境星空原民風跨年，晚間7點半在清境農場遊客中心停車場舉行，包括吳是閔、孟慶而、蜆仔、歐妮醬、亞亞、蔡夢航等人都將登台演出，與大家一起迎接2021年。

(中時 )