六角國際旗下全球手搖茶飲領導品牌「日出茶太Chatime」將在2021第一天串聯關島、台灣、印尼、菲律賓、馬來西亞、法國、加拿大等超過全球10個國家地區，連續三年推出「我的第一杯茶太 My First Chatime」國際品牌日活動，藉由伴隨各地新年第一道日出，用珍珠奶茶迎接2021嶄新的開始。

「日出茶太Chatime」門市橫跨全球六大洲，超過46個國家地區，自2018年起於元旦推動全球「我的第一杯茶太 My First Chatime」國際品牌日活動，以串連全球的形式，伴隨各地的第一道日出相繼展開，希望每年的第一天都能以日出茶太盛飲開啟全新的一年。

今年台灣門市特別以2021為主題要送出2021杯免費珍珠奶茶，「我的第一杯茶太 My First Chatime」活動於1月1日當日限定，只要在個人臉書動態或IG設定公開拍照打卡並Hashtag 「＃2021我的第一杯茶太」，即可獲得免費珍珠奶茶一杯(每支手機限兌換一杯)，活動指定門市將於11：30開始發放號碼牌，12：30開始兌換，限量贈送2021杯。

除此之外，想要一探2021年運勢同時享有飲品好康優惠，即日起至1月22日，凡點擊活動連結預測「2021我的茶太運勢」可抽限量刮刮卡，就有機會獲得招牌太極厚茶拿鐵1元、珍奶買一送一等超值好康，日出茶太陪你甜蜜迎新年。

(中時 )