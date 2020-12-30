看好企業購置企業總部大樓的需求，國揚集團掌門人侯西峰旗下的國揚實業（2505）和中和羊毛（1439）共砸下18.78億元，買下台北市內湖舊宗段626.48坪土地。

國揚在創辦人侯西峰、董事長林子寬及總經理彭邵齡等團隊衝刺下，今年成功處分「大南港土地」，全年大豐收。30日再度出手搶地，買下台北市內湖區舊宗段83-11地號土地，面積折合約626.4835坪，買下這塊地的50％；每坪成交價格為150萬元，購地價格為9.39億元。

另外國揚集團負責人侯西峰入主的中和羊毛，30日也同步公告，以9.39億元買下台北市內湖舊宗段83-11地號626.4835坪土地的另外50％持分。

至於舊宗段這塊地的賣方，為自然人及博凱開發公司。

國揚表示，此次國揚將和中和羊毛聯手，合作開發為廠辦大樓。

國揚11月營收大暴衝，至30.87億元，年增達8.5倍；累計前11月營收近139億元，刷新史上同期新高，年增達7.6倍。

國揚近期正辦理現金減資換發股票，自12月24日起停止買賣，並自110年1月4日恢復上市買賣。

(工商 )