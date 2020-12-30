搭乘大眾運輸工具，響應環保並可用銅板價就玩翻屏東。屏東縣政府邀請您從110年1月1日起至110年2月28日止，一起參與「10力公車FUN膽玩」活動，活動期間除使用電子票證搭乘屏東縣內指定公車享有前8公里銅板價10元優惠外，還可參加抽獎活動，搭越多次中獎機率越高。

屏東縣因位下風處，每逢冬秋受到風向及地理條件限制，污染物不易逸散，雖無重工業，但卻是空污受害區，去（108）年推出「GOGO巴士免費搭」活動，運量較去年同期成長12％，刷卡率提升9.4％，並減少約1.5公噸一氧化碳空污排放量，成效斐然。因此，今年交旅處再次獲環保署空污基金補助，針對縣內38條公路客運與28條市區公車，推出前8公里銅板價10元的優惠，鼓勵民眾響應環保，也培養大眾使用公共運輸之習慣。

交通旅遊處表示，只要在活動期間內（110年1月1日起至110年2月28日止）使用電子票證在屏東境內搭乘指定公車、小黃公車或租借公共自行車Pbike，3步驟（將電子票證記名、填寫抽獎資料、使用記名電子票證搭車）即可輕鬆參加抽獎，搭越多中獎機率越高，獎項有iPhone手機、掃拖機器人、氣炸鍋等300組好禮。活動詳情可至屏東縣政府交通旅遊處官網（https://www.pthg.gov.tw/traffic/Default.aspx）及官方臉書粉絲團-屏東go好玩（https://www.facebook.com/PINGTUNGTRIP/）查詢。

另外，為提升屏東縣公車及公共自行車服務狀態，縣府已針對「屏東公車動態APP」、「屏東Pbike APP」都進行改版，公車動態APP新增「地圖顯示公車位置、站牌位置及民眾所在位置」之功能，讓民眾能更充分掌握公車抵達的時間及空間資訊。縣府建議民眾可於手機下載相關APP，再依各公車路線預計到站時間提前5～10分鐘至站點處搭乘，省時又省力!

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