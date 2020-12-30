韓國航太工業公司（KAI）剛剛分享了新的KF-X戰機的製作照片，表現他們對於這一架自製的下一代戰鬥機相當有信心，也是在爭取國際買家或是贊助者的加入。

防衛部落格(Defense Blog)報導，KAI發布了首爾南部泗川市(Sacheon)的KF-X生產基地新照片，可以看到目前這一架原型機已安裝了V型垂直尾翼，傾角度類似F-22或F-35,V尾翼可以說是5代戰機的特徵。KAI說，第1架原型機仍是手工製作為主，但是到了第2架原型機，將會引自動機身自動拼裝系統（FASS）來協助組裝，將可以大幅增快組裝速度。

KF-X機腹不設內藏彈艙，而是採用半埋式的掛彈設計。(圖/KAI)

KAI表示，KF-X戰機是韓國最重要的國家計畫之一，將用以取代現役的空軍戰鬥機，並符合下一代戰場環境。KAI的主要航空電子系統是韓國自製，包括飛行控制電腦，現在飛控電腦正在測試中，在完成地面測試後就會安裝到KF-X上。

KAI於2015年12月啟動開發，於2018年達到初步設計審查(PDR)，2019年2月開始了一部分零件加工，於2019年9月通過了關鍵設計審查(CDR)。

按KAI的進度，KF-X原型機將於2021年上半年完成，然後地面測試、試滑行，首次飛行排到2022年才進行。預計在到2026年系統開發結束，就可以量產了。

原本印尼加入了KF-X的計畫，負責1/4的研發費用，但因為經濟實力有限，印尼多次拖欠研發費用，目前處在可能退出計畫的情況。

(中時新聞網)