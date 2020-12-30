台灣今日出現首例變種病毒，中央疫情指揮中心緊急宣布防疫升級，明年1月1日起限縮非本國籍人士入境及檢疫規定，是否影響中職各隊洋將來台的計畫成為球迷關注焦點，中信兄弟球團表示由於洋將是商務履約來台，因此影響不大。

指揮中心今日表示，外籍人士除非持有居留證、外交公務、商務履約等特別許可，否則不得入境，各隊也相當關注此消息，曾來台效力的洋將申請上會較方便，例如富邦悍將就表示索沙及羅力兩位已領有居留證，「其他教練及外籍球員應屬商務履約人士並不在限制範圍，且均已在申辦簽證中。」

而中信兄弟也表示應不會有影響，「洋將都是商務履約來台，若國外的台灣辦事處有核發簽證就沒問題，對於洋將的防疫及自主健康管理部分球團也會嚴加要求。」

因為來台還須隔離14天，又要7天的自主觀察，將會嚴重影響球員訓練作息，因此各隊在季末積極尋找外援，希望提早確定合約才能盡早來台投入春訓，味全龍領隊任中傑也免不了擔心，「接下來就看政府怎麼做，如果只能延後來台，對戰力會造成滿大的影響。不管是洋將還是本土選手，都需要進行完整春訓才能應付3月開打的比賽。」

任中傑表示接下來會繼續與中職聯盟聯繫，確認洋將是否會受到影響，且一切遵從政府、聯盟的防疫規定。

(中時 )