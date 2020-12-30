法院發布新聞稿誰說了算數？司法院已明訂「司法院及所屬機關新聞發布作業要點」，新聞稿應經所屬機關首長或得授權之人審閱後，始得對外發布，也因此最高法院澄清，相關流程依司法院規定辦理，並無黃瑞華法官指涉的干預她發新聞權力。

司法院今年12月4日修正公布之「司法院及所屬機關新聞發布作業要點」明訂，有關新聞發布作業程序，司法院所屬機關之發言人或各單位撰擬之新聞稿，應經所屬機關首長或得授權之人審閱後，始得對外發布，但只是將之前實務運作之流程明文化。

也因此，最高法院以機關名義發布之新聞稿，由合議庭製作新聞稿草稿後，需經由書記官長、發言人、院長核閱後始能發布，與上開司法院及所屬機關新聞發布作業要點第4點第2款第1目規定相符。

且依司法院及所屬機關新聞發布作業要點第七點第七款所載，司法院所屬機關得參照該要點之精神，就主管業務特性，擬訂實施方案，俾利執行。

(中時 )