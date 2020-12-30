搶救家鄉養蚵產業 邱永仁花光積蓄打造養蚵生態池

家住台南北門蘆竹溝的邱永仁多年前從科技廠員工轉換跑道，接手家中養蚵事業，並以「蚵記仁」為名，以餐車方式經營烤蚵，最近故鄉太陽能場動工，養殖環境驟變，他想推廣養蚵產業，投入這幾年積蓄，打造1公頃生態池，完整呈現養蚵流程，將結合食農教育開放學生及一般民眾預約體驗，預計明年完工。

邱永仁家中從阿公時代就開始養蚵，相當辛苦又得看天吃飯，小時候曾經因為颱風承受重大損失，連學費都差點繳不出來，因此他畢業後一開始在南科上班，並未繼承家業，直到有次看到盤商收購家中鮮蚵，卻掛上嘉義東石、台南安平的牌子，讓他覺得不是滋味，於是打造行動烤蚵車，到各大夜市行銷自家鮮味，近年還能到府服務。

邱永仁說，北門三寮灣採吊掛式養殖法，在潟湖內經過潮汐沖刷，加上近海沒有工業汙染，鮮蚵肉質比較Q彈，近年也逐漸闖出名號，他開始有了不同想法，希望讓一般民眾也能了解從產地到餐桌的過程，就像七股有飼養文蛤的漁民開放摸文蛤等體驗，他也有了打造生態池的概念。

近來蘆竹溝社區旁將設置約20公頃的太陽能光電場，由於緊鄰部落及牡蠣養殖場域，受到居民強烈反彈，但這波綠能趨勢似乎難以阻擋，讓邱永仁的危機意識更強，在與家人溝通後，決定將計畫提前，投入這幾年存下的積蓄，以1公頃的魚塭打造養蚵生態池，從觀察到體驗一氣呵成，預計明年6月完工。

2次花光積蓄都是為了家鄉的牡蠣，邱永仁沒有怨言，從顧客吃到新鮮海味時的滿足神情，讓他認為應該好好保護這塊生養自己的環境，而且「有些事情不早點做，就來不及了。」

(中時 )