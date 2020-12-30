藝人郭子乾當年在《全民大悶鍋》模仿分析師「張國志」，招牌口頭禪「好的老師帶你上天堂，不好的老師帶你住套房」、「老師在講，你有沒有在聽？」加上不時生氣摔筆的誇張舉動，意外讓本尊張國治爆紅。事隔多年，近日更有網友在PTT股票版回憶當年張國志爆紅盛況，直言連沒玩股票的人都聽說過這號人物！

張國治當年因為被郭子乾模仿爆紅，忍不住在節目中分享心得，「最近呢聽說某台電視台有人在模仿我，搏君一笑，那在這邊我個人先澄清，他們的言論，他們是分身嘛，他模仿我，他既然是娛樂性節目，他的言談不代表本人立場，我在此再次聲明。反正民主時代開開玩笑無傷大雅，回過頭來還是我張國治來跟你做印證！」

正牌張國治談被郭子乾模仿。

張國治還解答了為何連不是股市性的節目也都來模仿他，原因很簡單，「這個叫做有口皆碑嘛！」

事隔多年，近日不少PTT網友也在股票版回憶起當年張國治的風光時期，「張國治真的紅，那時候國中同學都在學他丟筆」、「當時全台灣沒做股的也都知道張國治」、「剛去搜尋才知道他本尊這麼帥」、「後來投顧沒照不能講，國治考不上只能消失了」、「把會員當成小學生罵的投顧老師還不夠有特色嗎」。

本尊張國治罵人篇

其實張國治退隱多年，他的太太2014年曾接受電視台訪問，透露老公的近況，稱張國治在這幾年隱退生活中，一直定居台灣，偶爾出國、打打高爾夫，也會看看財經節目，十分享受人生。

(中時新聞網)