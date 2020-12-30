寒流急凍，公路總局晚間封閉台8線大禹嶺與台14甲線合歡山等路段，合歡派出所員警稍早向遊客宣導封閉公路訊息。（新城警分局提供／王志偉花蓮傳真）

寒流來襲，合歡山景點仍見遊客，員警宣導晚間即將封閉相關路段訊息。（新城警分局提供／王志偉花蓮傳真）

寒流來襲，由於山路段可能結冰，公路總局已於晚間針對台8線中橫公路中高海拔山區路段，以及台14甲線合歡山區路段，進行預警性封閉，花蓮新城警分局派員到山區拉起鐵閘門，疏導交通「只出不進」，預計到明天清晨視氣候及道路狀況再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行。

合歡派出所所長林福長表示，接獲公路總局養護單位通報，為確保用路安全，今（30）日下午5時起（只出不進），配合預警性封閉台8線榮興至洛韶99k至151.8k與台14甲線翠峰至大禹嶺18k至41.5k等路段，並於翌（31）日清晨視天候及道路狀況再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行。

中央氣象局資料顯示，隨著鋒面通過及寒流迅速南下，越晚越寒冷，今晚至明天清晨在中部以北及宜花地區低溫僅攝氏6至8度，其他地區也只有10至12度。入夜山區道路有結冰風險，因此預警性封路，確保行車安全。

新城警分局呼籲，寒流來襲，加上雪季期間，山區道路路況難以掌握，盡量避免行駛中高海拔山區道路，以策安全。

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