由房地產「代銷龍頭」愛山林建設（2540）自地自建自售的台北市大同區劍潭站的指標案「圓山帝寶」，30日宣告熱銷近九成，並舉辦開工動土典禮，不受寒流影響。

30日開工動工典禮，與會貴賓包括愛山林建設董事長祝文宇、冠揚建設董事長黃泰賢、台灣企銀董事長黃博怡、達欣工程副總黃綿聰等。

愛山林指出，「圓山帝寶」位於寸土寸金的台北核心地段，同時擁有捷運商圈，以及圓山萬頃綠意與雙河美景的優勢。愛山林建設上市首發案，以帝寶的規劃經驗，強化建築精工品質與公設享受，並主打23、41、47坪的精緻格局，即使每坪上看百萬，依然備受醫師、律師、工程技師、會計師、教授、海外華人、企業主等高資產族喜愛。

愛山林建設總經理張境在表示，劍潭站周遭中古屋平均屋齡10～20年，平均樓高12～15樓左右，實價登錄的行情，約略在85～105萬元。「圓山帝寶」則俱備24層樓全棟SRC鋼構、耐震6級、高樓層景觀的條件，單價約在百萬左右，因此吸引許多在地客換屋或為下一代置產，追求優質居住環境。

愛山林表示，「圓山帝寶」是愛山林建設上市首發案，做到全棟SRC耐震6級，並搭配豪宅工學，做到low-e玻璃、YKK氣密窗、長庚諧振活水，滿足陽光、空氣、活水的高規格健康養生建材配備。

愛山林表示，該案與地主冠揚建設協議合建，歷經20年整地而成。

(工商 )