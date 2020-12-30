持續推廣保障型暨長年期商品的元大人壽，多年來自許提供國人最充分的保障，以發揮保險社會化功能。基於教育從小扎根，針對教育資源較匱乏的偏鄉兒少，元大人壽在今年更啟動「元大人壽小樹陪伴列車」，由元大志工前進偏鄉推展保險與風險教育。繼衛生福利部北區兒童之家、社團法人高雄市六龜關懷協會，25日更出發至位於台中的社團法人中華漢翔百元扶幼協會進行關懷服務，除協助課輔，更透過遊戲結合專業，推展保險與風險意識教育，希望幫助偏鄉孩童建立正確的風險與保障觀念。

漢翔百元扶幼協會成立於2010年，由熱愛公益的漢翔航空員工共同成立，創立當初希望以每人捐百元方式，幫助是國家未來棟樑的兒童。目前協會針對邊緣戶、低收、單親、隔代教養等弱勢家庭之兒童提供照護課輔，期待陪伴孩子一起成長。元大人壽藉由「小樹陪伴列車」志工服務，希望將風險轉嫁、保險保障結合專業，打造適齡的風險教育課程，扎根於偏鄉孩童。

本次共計有12位同仁主動報名志工，服務從小學三年級到國中共計20位學童。在協助孩子完成學校作業後，元大人壽講師便帶領孩子們與志工分組完成疊疊樂遊戲展開風險教育課程，疊出高度最高者為勝，過程中有人因抽錯積木而導致疊疊樂崩塌，驚呼聲此起彼落，最後孩子們還會互相分享抽積木的撇步。透過此遊戲，孩子們認識了風險，也體會到積木崩塌可以再排一次，但是人生卻沒有第二次。

除了積木遊戲，講師也以新冠肺炎疫情為例，讓孩子們了解風險事故發生前的避免、預防、轉移是什麼，事故發生中及事故發生後的處理方式，深入淺出的解說讓孩子們感受到風險對人生的威脅。

參與本次服務的元大志工表示，團隊成員平日就熱衷於公益關懷，也很認同小樹陪伴列車之理念，大家都期許自己能將風險正確觀念深耕於每位孩子心中，尤其是弱勢家庭的孩子們，透過保險提供的保障，將使他們更安心的走過人生每一個階段；協會的社工也表示，原本擔心孩子們無法理解風險觀念，但在元大人壽精心設計下，透過遊戲結合時事，讓孩子可以從日常中去認識風險；參與本次活動的孩子們都很喜歡疊疊樂遊戲，除了與組員合力拿下第一名的感覺很棒，從遊戲中也了解到人生不是積木可以重來，一旦受傷將無法工作賺錢，還得花錢治療，所以更應該好好照顧自己的健康和安全。

「元大人壽小樹陪伴列車」未來將持續駛進台灣各個偏鄉，用實際行動、關懷、陪伴孩童成長，幫助小樹們扎穩根莖，持續向上茁壯。

(工商 )