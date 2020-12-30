台南市虱目魚是重要農漁特產，產銷是一大問題，開發周邊具有特色的加工品，是未來趨勢。（莊曜聰攝）

虱目魚是台南市大宗養殖魚種，養殖面積約5000公頃，產量約3萬2000公噸，年產值逾26億元，在養殖面積、產量及產值都是全台第一，因此產製儲銷上也是一大問題，除了生鮮虱目魚外，也持續開發周邊加工產品，除了常見的魚鬆、魚丸、罐頭之外，也有業者加入巧思，研發出零嘴、即時罐頭、手工皂等創意產品，發現不一樣的新「虱」路。

其實不只台南，台灣西部沿海從雲林到高雄都是虱目魚產地，產期也稍有錯開，但近年受到氣候變化等因素影響，加上新冠疫情爆發後，產銷出現失衡狀況，虱目魚產地價格不如預期，因此增加虱目魚水產加工品的多樣性及價值是當務之急，南市府除輔導農漁產業團體加強研發外，未來也將興建水產冷鏈物流運籌中心，在旺季時調節產能。

有別於位於產區的農漁會，柳營區農會以自家生產的「芋見月光米」，結合生鮮虱目魚，近期推出「魚米之鄉虱目魚粥」即時罐頭，純粹以魚肉、米、薑、水熬煮而成，天然無調味，很適合老人家、小孩食用，也可作為代餐，補充足夠蛋白質及營養。

知名老牌餐飲阿霞飯店將虱目魚混合魚肉，烘烤成片狀後，利用油炸增加脆餅風味，並增加特製祕方調味，加上泡菜或塔塔醬，別有一番風味；台江漁人、昕生活工作坊以虱目魚萃取出的膠原蛋白，做成牛奶魚IQ凍、魚味鮮等領嘴，還有手工皂等，相當有特色，也提升周邊價值。

(中時 )