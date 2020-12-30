共機擾台常態化，國防部今天發布新聞稿表示，今年區域情勢複雜，共機持續性挑釁侵擾我西南空域，年度近380餘架次。

國防部表示，回顧民國109年，國軍全年無休、枕戈待旦，確保國家安全及人民福祉。在台海安全方面，共軍持續騷擾我海、空域，對我進行針對性軍事作為與挑釁，國軍不分晝夜、不分平假日，堅守崗位、全程監控及妥適應處，確保領土主權安全

國防部今年9月16日起，針對共軍機、艦進入我防空識別區時，透過國防部全球資訊網「即時軍事動態專區」及本部官方推特(Twitter)，主動對外（含國際、中英文雙語）發布共軍活動訊息，除讓國人瞭解國軍能精準監控共軍動態外，同時建立民眾敵情意識，並讓國際社會認知中共破壞台海現狀之挑釁行為。

國防部指出，防疫視同作戰，國軍醫院納列為「嚴重特殊傳染性肺炎」重度收治醫院及擔任社區採檢院所，提供分流分艙與分區照護，計有負壓隔離病房35間、非負壓隔離備援病房41間；另檢整北、中、南部計9處營區1,172間收容房舍，並專責其中2處集中檢疫收容所管理，協處包機返台及收容人員計1,491人。

國防部進一步指出，疫情初期國內口罩生產量不足，國防部配合經濟部口罩增產需求，年度內累計派遣7萬503人次，國軍後備幹部及官兵投入口罩生產作業，快速增產防疫物資，達成國家防疫階段目標；另化學兵部隊年度內累計派遣兵力1,419人次、車輛機具12類988部(輛)，協助執行檢疫收容中心，及載運隔離檢疫人員之飛機、車輛等防疫消毒作業，有效防止病源擴散。

(中時 )