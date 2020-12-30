大陸武漢市醫生李文亮一年前的今天在網上向同學群組首度透露新冠肺炎疫情，請好友與同學注意防範，被認為是全球大流行新冠疫情最先對外示警的「吹哨人」。他在今年2月7日因染疫過世後，今天李文亮的微帳號湧入大量網民對他表達懷念與敬意，李文亮亦再度登上微博熱搜。網友也再度把公安局給他的訓誡書貼到網上，做為李文亮吹哨事件最具諷刺性的證據。

原任職於武漢市中心醫院眼科醫生李文亮，於去年12月30日首次在他的微信同群組中透露「華南海鮮市場確診了7例SARS」，並提醒他們務必注意防範，此一訊息數日後被公安局獲悉，並以在網上發布不實言論罪名，將其傳喚到案並予以訓誡，同時出具訓誡書要李文亮簽字。

圖為武漢公安局以在網上發布不實言論罪名給李文亮的訓誡書，網友認為這份文件將來會進博物館。（圖／微博）

此事在網上流傳後，引起北京的注意，在疫情擴散後，李文亮的名字亦於網上傳開，外媒跟進報導，但李文亮卻因感染新冠肺炎於2月7日不幸過世，網民為此在網上發起對他的悼念活動，並引發全球媒體的報導與關注。

隨著新冠疫情向全球擴散，全球感染人數已超過8千萬人，死亡近180萬。這段期間李文亮在微博的帳號成為大陸網民悼念與訴苦的論壇，不斷有人來留言、問好與致敬，有網民甚至以新冠疫情的「哭牆」形容此一現象。到了12月30日，李文亮吹哨事件滿一周年，湧進李文亮微博帳號的人數更多，他的名字也一度進入微博熱搜排行榜。

有網民在微博上發文稱，「李文亮『吹哨』整整一年了！看到很多人全盤否定甚至攻擊他，覺得心寒。我們紀念他真的只是爭一個吹哨人的名號嗎？那些好了傷疤忘了疼攻擊李文亮的人，你們沒有心…… 」、「總有一天，公安局給李文亮的訓誡書會進博物館」、「李文亮醫生的樹洞…這應該是最美好的評論區了，沒有爭論，沒有戾氣，只有大量的能量和溫暖湧入」、「，一年前的今天吹了個哨！怪不得今天天氣怎麼冷，老天也在訴說著不公…」、「李文亮微博評論100萬，淚目了！吹哨英雄，死亡不是你生命的終點」。

(中時新聞網)