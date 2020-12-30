環保局每年舉辦的資源回收績效考核也同步揭曉，民雄鄉、鹿草鄉和番路鄉榮獲金質獎，獎金50萬元。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣環境清潔競賽30日在縣府中庭拆封公布成績，18鄉鎮市山、海、平原區第一名分別是番路鄉、東石鄉和民雄鄉。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣環境清潔競賽30日在縣府中庭拆封公布成績，18鄉鎮市山、海、平原區第一名分別是番路鄉、東石鄉和民雄鄉。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣環境清潔競賽30日在縣府中庭拆封公布成績，18鄉鎮市山、海、平原區第一名分別是番路鄉、東石鄉和民雄鄉，獎金各100萬元，縣長翁章梁指競賽採無預警隨機方式考核，各鄉鎮市必須做好萬全準備，很高興看到大家都養成清潔環境習慣，希望繼續保持下去，將最基本的環境清潔工作做到最好。

嘉義縣年度環境清潔競賽分山海平原區三組，各組評比項目有村里組和鄉鎮市組，村里組各取前4名，第1-4名分別頒發25萬、20萬、10萬和5萬元獎金，競爭最激烈的鄉鎮市組取前3名和1名鼓勵獎，獎金分別是100、80萬、60萬和20萬元獎金。

今成績由翁章梁親自確認公布，除各組分次外，村里組由中埔鄉三層村、義竹鄉埤前村和新港鄉潭大村拿下第一，各得獎金25萬，另環保局每年舉辦的資源回收績效考核也同步揭曉，民雄鄉、鹿草鄉和番路鄉榮獲金質獎，獎金50萬元，新港鄉、東石鄉和梅山鄉銀質獎，獎金30萬元，阿里山鄉獲指定回收項目績優獎，獎金15萬元。

環保局長張根穆表示，今年度適逢新型冠狀病毒防疫期間，各公所清潔人力大多投入消毒工作，但環境清潔維護作業不馬虎，各村里環保志義工及民眾總動員，連續舉辦18年的環境清潔競賽考核照樣進行，防疫消毒固然重要，環境清潔也不打折。

(中時 )