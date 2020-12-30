台灣民意基金會所作的最新民調，認為總統蔡英文第二任蜜月期已經結束，引發總統府則回應一句「執政團隊不可能有蜜月期」。「台灣民意基金會」董事長游盈隆今天透露，他在民視主持的節目突然停播。林濁水感嘆，台灣上空疑雲更濃厚了。

游盈隆今天在臉書貼文表示，今天是2020年12月30日，是民視《台灣民意》這個節目最後一集播出的日子。並引用英國首相邱吉爾的話說：「酒店打烊，我就走人」，就此帥氣的離去，不留下任何遺憾。

林濁水對此在臉書貼文表示，游盈隆電視節目遽停，難以相信，但還是發生，下一步會是什麼？跨年之際，台灣上空疑雲更濃厚了。

林濁水之前在臉書貼文指出，被說成蜜月期已經結束，看來總統蠻火大地說，「執政團隊不可能有蜜月期」。真怪，執政蜜月期不是無分壯漢老媼孺子、廟堂市井都很習慣說的？為什麼要沒收這個概念？總統為什麼常愛說大家聽不懂的話？

網友表示，「剷除異己很重要。」、「這麼健康的節目都被停，該震驚的應該是全民，無形中又失掉了甚麼？」、「總統講甚麼從不會有錯的，敢頂嘴，放肆。」、「水爺都不怕被查水表欸。」

(中時新聞網)