鋼琴家陳必先表示，自己的手掌不大，不利彈琴，因此始終非常努力練琴。（鄭任南）

鋼琴家陳必先近期將再挑戰演奏貝多芬的漢馬克拉維鋼琴奏鳴曲，以及完成貝多芬鋼琴奏鳴曲全集錄製。（鄭任南攝）

曾獲慕尼黑聯合廣播公司音樂大賽、荀白克大賽首獎的鋼琴家陳必先，是1960年代台灣首位獲得天才兒童出國資格的音樂家，現年70歲的她，左眼因家族遺傳關係，已漸漸看不見，她表示，「看譜不像以前那樣清楚，很不舒服，但是我還有音樂，足夠了。」問她說為何70歲看起來像50歲，她說：「我彈很多現代樂，需要動腦，保持新鮮活力。大家也要多接觸音樂。」

坐在鋼琴前，信手拈來，彈奏被譽為鋼琴喜馬拉雅山的奏鳴曲，貝多芬的漢馬克拉維，這首十分拐手的曲子，像是要整人一樣，開頭的大跳不說，光是單隻手，就有好多層次要處理，一、二指要顫音，三、四指要保持冷靜，一隻手，有兩個國度，兩隻手，有好幾套作業系統，同步跑程式。然而，陳必先不知不覺就彈完了第一樂章。

就彈琴的人而言，陳必先的手不算大，一般人可一次彈奏十個琴鍵的間距，但陳必先，僅能彈八個琴鍵，「所以我非常認真練習，只能不斷練習，補足不全的地方。」陳必先表示，有個朋友告訴她，這個世界分為有彈漢馬克拉維的人，以及沒彈漢馬克拉維的人。陳必先，應該是前者了。

陳必先在家中排行第四，上頭有三個姊姊，底下有一個弟弟陳宏寬，同樣是鋼琴家。陳必先小時候曾罹患小兒麻痺，有次她發燒怎樣都不退，但一彈玩具鋼琴，病就好了，「我現在也是這麼認為，只要不彈琴，就不舒坦，生病了，彈琴就好了。」

世人都著重陳必先的鋼琴才能，其實她很想演奏小提琴，她的鋼琴啟蒙老師是蔣介石的私人醫師夫人崔月梅，小提琴老師則是鄧昌國，9歲到德國留學，假如鋼琴和小提琴兩樣都學，學費會太貴，因此陳必先選擇專注在鋼琴演奏，「但後來我的女兒學小提琴，我會親自陪著一起上課，覺得很快樂。教琴時也會以小提琴演奏作比喻，樂句的歌唱線條要像走長弓一樣，順順地走，不要壓琴弦。」

9歲到德國留學，陳必先寄人籬下，在老師家住了10年，過著邊幫老師帶小孩，邊練琴的生活，一周僅能吃一次肉，還有不甚習慣的蔬菜泥，一個離家遙遠的小女生，對家裡始終有牽掛，「我這輩子最對不起的就是我的父母，我的爸爸媽媽為了我，必須多做很多工作，我這輩子永遠虧欠他們甚多。在他們面前，我永遠都不辛苦，在國外，不敢不努力。」

刻苦歷練，讓她學會活在當下，她說，每次上台演出就像是面對一次死亡，「在舞台上，一切只有當下，沒有過去，沒有未來。彈琴時是一個人，沒有人可以幫我彈，死掉時，我們也都是一個人。」

(中時 )