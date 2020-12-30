又見戀童癖！領有身障手冊的男子阿志（化名），因女友正值生理期、無法與他發生關係，於是騎車隨機尋找下手對象，發現正要上學的國中女學生，假借需要協助名義，載她到偏僻草叢上下其手，女學生不從、甚至抓住對方頭部撞擊水泥地面，最終女生倉皇脫逃，警方循線逮人，屏東地院一審判刑4年4月、可上訴。

判決指出，今年4月，阿志因女友正值生理期期間，無法與他發生性行為，為滿足一己性慾，騎車上街尋找犯案目標，突然看見穿著國中制服女學生騎車從眼前經過，他上前假借求助，女學生好心見他神色緊張且說話語氣急促，誤以為遭遇困難而應允，隨即共乘一部機車前往一處工廠旁。

阿志將車停妥後，強拉對方從工廠後巷走去，並將人將壓在地，說出「我想要你」等語，更撕開女學生上衣開始上下其手，女生不時抵抗、掙脫，阿志急得抓她頭部撞擊水泥地面及一旁鐵絲網，更摀住嘴部讓她無法求救。

女學生則拚命掙脫，現場留下書包，事後家人報警，警方循線找到阿志，發現他已有多次侵犯少女前科。

事後他也坦承，有抓對方頭去撞水泥地，強調我不會對女友做這樣的事，「我也覺得我自己很殘忍」；如果下次想做這件事，又遇到女友生理期，我會忍耐。

警訊時他也說，我知道自己在做什麼行為，我知道不能做這些行為，我知道做這些事情是違法，我也知道我做錯了；這次出去不會再做這種事情，在日常生活中不可以隨便碰女生的身體，因為人家會怕，而且不認識，也不可以照自己的意思跟不認識的人做。

屏東地院法官審酌後認為，被告並無欠缺或顯著減低不能辨識其行為違法之情，亦非無選擇不為本案犯行之能力，即非屬不能控制，因此依成年人故意對少年犯強制性交未遂罪，判刑4年4月。

(中時 )