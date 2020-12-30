信義鄉農會梅子夢工廠，是賞梅中途休憩點，還可採購優質農特產伴手禮。（廖志晃攝）

信義鄉梅花迎風初綻，「踏雪尋梅」正式展開，將吸引大批遊客及車輛湧入烏松崙、風櫃斗、牛稠坑等知名賞梅景點；信義警分局為確保賞梅期間交通順暢，將執行交通管制，並呼籲遊客利用非假日賞梅，提升旅遊品質。

信義警分局從2021年元旦起，執行交通管制措施，賞梅季節期間例假日，投91線（原投59線）自風櫃斗土地公廟（投91線5.5K）至新鄉路往羅娜橋（投91線14.4K）路段，採單向通行管制措施；除牛稠坑居民外，不得由新鄉路進入牛稠坑賞梅區；新鄉村居民亦不得駕駛汽車由新鄉路進入牛稠坑（特殊公務或經申請許可除外）。

投91線全線，全時禁止甲類大客車行駛；為分散例假日車流，警方規畫車流進入動線，由明德街→愛國橋→進入烏松崙、風櫃斗、牛稠坑等賞梅區。

車流離開動線：烏松崙賞梅區及親水公園停車場車輛，由愛國橋下方便道→砂石便道→陳有蘭溪堤防道路→郡坑溪橋南岸道路→台21線信義橋離開；風櫃斗、牛稠坑賞梅區車輛，由陽和巷→新鄉路→陳有蘭溪橋→台21線信義橋離開。

自強國小校門口起至梅王叉路口路段、柳家梅園第1出入口至汪家梅園前路段，規畫為行人徒步區，禁止車輛臨時停車。

各賞梅景點規畫停車場，供遊客使用，烏松崙賞梅區在石家梅園旁杉木林區；風櫃斗賞梅區則在往邱班長民宿路口之第1、2號停車場、風櫃斗活動中心、自強國小、投91線7.5公里處迴轉區。；牛稠坑賞梅區在新鄉1號橋前100公尺路段、汪家梅園、彭園停車場。

信義鄉農會將於明年年1月10日（星期日）10時至12時，在牛稠坑柳家梅園舉辦「同心伉儷，橡木桶趣味競賽」及「甜蜜負擔，夫妻揹負競賽」，警方呼籲遊客遵循指揮管制，切勿酒後駕車，另外山區道路蜿蜒，應減速慢行，行車時要注意轉彎處的對向來車，快樂出遊，平安回家。

(中時 )