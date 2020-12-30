（愛山林建設董事長祝文宇30日主持法說會。圖／蔡惠芳)

上市營建股愛山林（2540）30日召開法說會，由董事長祝文宇主持。談到最近房市熱門話題的台北市敦南林蔭大道上的SOGO敦南館大樓，是否先前有洽購過？祝文宇坦言：「有談過！但是太貴了，根本買不下手！」他表示，愛山林相中的都是房市黑馬潛力區，不是這種取得成本太貴、利潤和附加價值被壓縮的土地原料。

祝文宇表示，至於政府持續打炒房，調控房市，大家都支持；展望整個房市，由於首購和換屋需求持續，預期房市溫度將會維持一定水準，還是看多。

愛山林法說會時，愛山林建設總經理張境在表示，今年前11月營收已比去年同期成長1.12倍，至42.05億元；累計前三季稅後純益達5.54億元，每股稅後純益達3.78元。展望未來，簽約承攬新案已排到2021年。

張境在表示，愛山林在代銷案和自地自建案，都將同步積極布局。今天位於台北市大同區的指標案「圓山帝寶」才舉辦正式動工典禮，銷售率逾九成。

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