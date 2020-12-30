入冬首波寒流來襲，各地氣溫驟降，北台灣平地已跌破9℃，文化大學學生揪團上大屯山追雪，展現年輕人活力十足的一面。（張鎧乙攝）

入冬首波寒流來襲，各地氣溫驟降，北台灣平地已跌破9℃，民眾自清晨開始就明顯感受到「斷崖式降溫」的威力，追雪人潮穿著厚重衣物，力求保暖。（張鎧乙攝）

寒流來襲，中央氣象局指出，目前台南以北平地測站均破今年入冬最低溫，大屯山、太平山溫度已達下雪標準，雖然大屯山30日下午2點50分達-0.2℃，但水氣未配合，生成條件仍不足，想看雪的民眾還得再等等。

(中時 )