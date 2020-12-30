大屯山降破0℃卻沒下雪 再等等 20:382020/12/30 中時 張鎧乙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 入冬首波寒流來襲，各地氣溫驟降，北台灣平地已跌破9℃，目前大屯山氣溫已經降到零下，文化大學學生騎機車揪團上山追雪，展現年輕人活力十足的一面。（張鎧乙攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 入冬首波寒流來襲，各地氣溫驟降，北台灣平地已跌破9℃，文化大學學生揪團上大屯山追雪，展現年輕人活力十足的一面。（張鎧乙攝） 入冬首波寒流來襲，各地氣溫驟降，北台灣平地已跌破9℃，民眾自清晨開始就明顯感受到「斷崖式降溫」的威力，追雪人潮穿著厚重衣物，力求保暖。（張鎧乙攝） 寒流來襲，中央氣象局指出，目前台南以北平地測站均破今年入冬最低溫，大屯山、太平山溫度已達下雪標準，雖然大屯山30日下午2點50分達-0.2℃，但水氣未配合，生成條件仍不足，想看雪的民眾還得再等等。 陽明山跨年可能降雪 北市交大實施３階段管制 寒流提早報到 8縣市恐下探6度 (中時 ) #大屯山 #下雪 #低溫 #寒流來襲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 寒流抵台 北巿7人無生命跡象 5人放棄急救 13:002020/12/30 生活 強寒流壓境急凍3度 斷崖式變天時程曝光 08:222020/12/30 生活 霸王級寒流來襲！太平山開始結霜了 但下雪要再等等 15:552020/12/30 生活 寒流來襲狂風猛吹 嘉義新港鐵門、路樹遭吹倒 13:452020/12/30 生活 追雪趣 太平山機動管制 04:102020/12/30 地方新聞 入冬首波寒流來襲 養殖漁民憂心 14:472020/12/30 生活 4年前霸王寒流「半個台灣在下雪」 南部人也看呆：只有5度 21:272020/12/30 生活 寒流來襲 各地啟動農作物防寒 12:052020/12/30 生活 阿妹跨年演唱登記人次破7萬 台東縣政府嚴陣以待 18:072020/12/30 生活 寒流鋒面發威 阿妹跨年演唱會場帳篷倒一片 10:192020/12/30 生活 霸王寒流冷到涷未條！彰化再傳1老婦猝死 17:412020/12/30 生活 生活熱門新聞 英國變種病毒入侵 陳時中宣布：元旦起鎖國一個月 - 生活 貨車國道上禮讓「紅斑馬」遭開單 網一看過程怒：你中警察的計了 - 生活 王應傑愛子練跑猝逝 醫揭猝死前兆：多數人都無自覺 - 生活 最強寒流來襲！低溫5度迎跨年 氣象專家：這天起才會回暖 - 生活 英國變種病毒侵台 台大醫曝下一步防疫重點：小心這批人 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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