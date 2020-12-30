歌手謝和弦和前妻Keanna（戴一軒）婚變後撕破臉，今年9月簽字離婚，宣告4年婚姻結束，謝和弦大方認愛新歡莉婭（本名陳莉涵），不僅公開放閃，還同遊宜蘭、花蓮睡同房，Keanna今年初提告侵害配偶權，新北地院今判決出爐，判謝和弦和莉婭要賠Keanna 120萬元；全案可上訴。

謝和弦吸食大麻遭前妻Keanna舉發，事後又公然認愛莉婭，與Keanna對簿公堂、正式鬧翻，今年初Keanna提告謝和弦、莉婭侵害配偶權，今判決出爐，判謝和弦和莉婭要賠Keanna120萬元。

當時Keanna發文表示，「對於謝和弦與陳莉涵小姐兩人提出共同『侵害配偶權』的訴訟。謝和弦至今仍是本人配偶，卻和陳莉涵小姐以男女朋友身分為交往，多次公開牽手、親吻，甚至同居，造成懷有身孕的本人深受打擊，也因此無法保住肚子中的寶寶，為了捍衛本人配偶之權利，以及身為公眾人物應有的態度，本人經過再三考慮，因此決定訴諸法律，以示公道。」

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(中時新聞網)