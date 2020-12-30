市長林右昌說，台灣未來要走向新創之都，就要創造一個允許犯錯的場域。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

數位國家總會30日舉辦「世界新創之都論壇」，市長林右昌受邀到場演講，他表示，台灣未來要走向新創之都，與首都比鄰的基隆市，正適合作為新創產業的概念驗證場域，歡迎大家利用明年的城市博覽會重新認識基隆。

林右昌指出，台灣之所以適合成為世界的新創之都，是因為有很多高科技的中心，加上智財權保障、產業集中度等，都在世界名列前矛，正適合新創產業的「概念驗證」；而這幾年基隆經過蛻變、「騰籠換鳥」之後，更是作為概念驗證的最佳場域。

林右昌說，台灣未來要走向新創之都，就要創造一個允許犯錯的場域，實驗的場域最好是一個都市的尺度，基隆比鄰著千萬人口的大台北首都生活圈，要怎麼營造成為新創人才落腳的環境，就是市府正在努力的方向，基隆距離台北信義計畫區的車程不到半個小時，就像各國的新創產業都在大都會的周邊。

林右昌指出，基隆市明年10月2日到10月11日將舉辦城市博覽會，不只是要呈現最近這幾年的改變，以及未來擘畫的願景，更希望作為台灣城市發展槓桿的支點，做一個新的可能性跟典範。城市博覽會將規劃三個展區，除了市中心區的A展區，B展區在正濱漁港、和平島，C展區則是在海科館跟潮境公園，各有不同的主題，歡迎大家屆時到基隆走走，重新認識基隆。

(中時 )