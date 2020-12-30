李國毅劇中騎著黑色駿馬帥氣回歸。（三立提供）

李國毅與黑色駿馬很快培養感情。（三立提供）

李國毅在三立、華視《廢財闖天關》中為了守護李亦捷選擇不告而別，但才剛離開就按捺不住自己的感情，竟穿著騎士服、騎著一匹黑色駿馬，變身「黑馬王子」帥氣回歸。浪漫情節讓李亦捷直呼：「有一種不真實的感覺，很像夢境！」李國毅騎馬預告一曝光，就有網友笑說很浮誇，但也稱讚「李國毅騎馬的樣子好帥」。

李國毅表示，距離上次騎馬已經是20多年前的事了，坦言自己沒有什麼馬術可言，但小時候覺得坐在馬背上很新奇好玩。不過，有運動員背景的他對身體反應及技術學習一向滿在行，因此很有自信學騎馬應該也很快就能上手，且當天拍攝也果真很快速就OK了。李亦捷發現李國毅等戲時，整個人躺在馬身上跟牠玩，「而且後來對戲時，馬還一直靠過來跟國毅撒嬌，很可愛！很療癒！」認證了喜歡動物的李國毅也很有動物緣。

李國毅覺得白馬王子代表心中完美理想的對象，對女生來說應該是很浪漫的，但現實中如果真的有男生騎著白馬告白，李亦捷笑說自己應該會被嚇到，然後跟他說「我也想騎騎看」，因為她沒有騎過馬，很好奇是什麼感覺！李亦捷聽過有人騎馬辦婚禮，她自認不是浪漫體質的人，透露自己其實沒有想要辦婚禮，覺得找親友一起簡單吃個飯就好，她笑說：「但我爸媽應該不能接受。」

(中時 )