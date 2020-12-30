受惠台商回流廠辦建案增加，房地產市場景氣回溫，營造廠在手案量規模成長，進入傳統旺季，達欣工（2535）、根基（2546）、中鼎工程（9933）等營造廠，依工程營運進度認列，第四季會是今年入帳高峰。估，第四季營收的季增率至少有1成以上。

其中，根基、達欣工，在第四季傳統工程趕工旺季、工程入帳金額衝高下，全年的營收有機會創歷史新高。

達欣工至今年第三季，在手工程案量約390億元；根基今年至前三季止，在建工程合約金額已達500億元；中鼎今年截至11月止，在建工程2,714億元。

目前握有超過390億元在建未入帳的工程案量，是近5年來的高點，在這些工程年底逐漸進入完工旺季的加持下，法人估，達欣工今年全年的營收，有機會挑戰2013年151.5億元的歷史新高。

國內廠辦建案、房地產建案開工率提升，今年以來都是近年來的高峰，也讓根基今年到第三季，新簽約的工程金額就已達151億元，是同期歷史新高。

在新簽約工程金額、在建工程合約金額雙創新高下，根基今年累計前十一個月的合併營收131.03億元，在12月工程趕工下，市場預期，根基今年營收有機會破150億元，創歷史新高。

今年受疫情影響，中鼎國外市場的工程承攬及完工入帳金額受到極大衝擊；不過，在國內電力、石化、煉油在建工程不受影響下，中鼎累計前十一個月，合併營收仍比去年同期小幅減少6％。

不過，中鼎指出，在12月國內工程建案進入持續趕工旺季下，力拼第四季的入帳金額衝今年高峰，全年營收維持正成長。

(工商 )