屏東縣政府辦理安心旅遊補助加碼推出的「屏東安心遊，百千萬加倍送」活動，共有18種獎項、64位幸運兒獲獎，其中入住摸彩最大獎TOYOTA VIOS 1輛，由新北市民徐周麗鉅小姐抽中。縣長潘孟安表示，屏東不僅能感受多一度的溫暖，也能有著多一度的好運氣，特別恭喜本次獲獎的幸運兒，也歡迎民眾再來感受屏東多一度的熱情與魅力。

30日在縣府東側椰林大道舉辦「屏東安心遊，百千萬加倍送」頒獎典禮，由潘孟安縣長親自將汽車鑰匙贈給幸運兒，同時致贈感謝狀感謝向陽優能電力股份有限公司董事長陳貴光主動提供汽車及10盒6斤無毒蝦作為活動獎項。

潘孟安表示，自從五月底衛生福利部陳時中部長前來墾丁示範防疫旅遊之後，即親率縣府團隊一日拜訪基隆市、新北市、台北市、桃園市及新竹市等五個縣市，大力推廣屏東旅遊觀光，並配合交通部觀光局辦理安心旅遊且補助舉辦抽獎活動，就是要讓民眾屏東玩得愉快、吃得爽快、買得痛快!

潘孟安指出，這次安心旅遊補助自109年7月1日開始至10月31日截止，申請安心旅遊補助房間約為35萬4,700間左右，使用補助金額約3億547萬元，為本縣帶來約35億4,700萬元的觀光收益，而吃喝玩樂等延伸的經濟效益更是龐大，可見在這波安心旅遊政策推動下，屏東是國民旅遊的熱點，而屏東優異的觀光旅遊底蘊也再次被看見。

幸運獲得TOYOTA VIOS的徐周麗鉅小姐則表示，接到獲獎電話直覺就是詐騙，還讓縣府同仁連打了三四次電話，家人也核對洽詢了好幾次，直到上網查看獲獎名單時才真的相信「得獎了」，而對於自己本次獲獎感到相當驚訝，未來也會持續來屏東觀光旅遊。

冬天北部很濕冷，屏東總是「多一度」，所以這時來屏東走走正是好時機，可以走一趟四重溪溫泉季，增加自己的桃花好運氣；也可到海口欣賞落山風藝術季，感受那逆風飛行的創意；或在屏東公園欣賞極光，在主燈長達10米寬的「極地破冰號」帶領下，體驗一場不可思議的巡航之旅。當然，在迎接新年時，也別忘了和我一起到千禧公園倒數，同時熱血的衝到墾丁，在360無敵視角的龍磐公園迎接2021年全台平地第一道曙光，總之，來屏東就是好玩多一度、幸運多一度。

(工商 )