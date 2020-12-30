霸王級寒流來襲，雲林縣沿海漁民防寒害護魚。（張朝欣攝）

霸王級寒流來襲，雲林縣沿海地區不僅氣溫驟降更出現罕見強風，北港鎮南陽國小1棵百年老榕樹應聲而倒，壓毀1輛小貨車車頭，所幸沒有師生受傷。養殖漁民則嚴陣以待，針對不耐寒的虱目魚等魚類加強防寒措施，因為強風會讓水溫更快速流失，目前只能增設擋風牆、抽水溫較高的地下水注入魚塭。

雲林沿海30日風力達到蒲福氏6級以上，相當罕見，南陽國小1棵百年老榕樹抵擋不住強風拔根而倒，所幸當時為上課時間，沒有師生受傷，但旁邊1輛小貨車的車頭被老榕樹壓住嚴重塌陷，小貨車駕駛心有餘悸地說「還好當時沒有在車上」。

校長蔡維哲表示，樹倒後校方立刻進行校安通報，除通知縣教育處，也在學校廣播請師生不要靠近，至於車損部分，縣府都有為學校投保公共意外責任險，將由保險公司負責理賠。

不少民眾得知學校百年榕樹倒塌，特地到校查看，希望校方能夠設法搶救，蔡維哲指出樹根處都是白蟻，研判應是倒塌主因，將設法搶救老榕樹，同時也請老師趁機對孩子進行生命教育，訴說老榕樹與學校共同成長的歷史。

另外，台西、口湖、四湖等鄉鎮有許多養殖魚塭，漁民們一大早就忙著進行防寒措施，漁民指出幾年前曾出現霸王級寒流，造成雲林沿海虱目魚凍斃數十萬尾，這次寒流可能出現10度以下低溫，大家都不敢掉以輕心，希望將損失減至最少。

漁民說，今年入冬後南部天氣一直較暖和，突然寒流來襲，不僅人受不了容易生病，更考驗魚隻的抵抗力，部分抵抗力較弱的魚隻已出現不適情況，目前只能增設擋風牆、抽水溫較高的地下水因應。

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