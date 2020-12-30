台中捷運綠線36根軸心將全部換新！台中市議會國民黨團書記長陳政顯強調，有問題的零組件本來就該全面換新，否則市民豈能相信同一批材料，卻有不同的品質；民進黨市議員邱素貞認為，軸心全部換新是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，但兩害取其輕勉強可以接受。

市議會國民黨團書記長集人陳政顯說，台中捷運綠線36根軸心，北捷發現6根有瑕疵，如果要說另30根就沒問題，很難說服民眾，本來有疑慮的部分就是該全部換新；北捷全部換新後，還是要經檢測及鑑定才可以上路，否則對市民仍不公平，萬一再發生意外誰要負責？

邱素貞指出，中捷故障報告一直無法令人接受，故障原因始終交待不清，如何處理才能排除故障？中捷36支軸心全部換新，根本是頭通醫頭、腳痛醫腳的做法；台中市政府應該追究故障的真正原因？才能確保捷運營運安全，不能只換新就息事寧人。

國民黨市議員蘇柏興表示，市府曾公開說過要全面檢測台中捷運設計、材料、製造、安裝4大面相，市長並指示成「立捷運故障審查委員會」，但是至今全面檢測結果未明？專家學者委員會未開會？目前接受廠商更換36支軸心的提議，故障原因仍需調查個水落石出。

(中時 )