跨年霸王寒流+12級颶風 戴立綱：樹狂搖、騎士ㄞˋ注意

霸王級寒流襲台，來得又急又快，更有專家指出這是相隔40年來最凍跨年夜。而氣象局也針對8縣市發布低溫特報，局部地區有6度以下氣溫，對此，就有網友好奇發問，6度不過是溫帶地區秋天晚上的溫度，為何台灣人反應如此驚恐，看完貼文後有網友點出關鍵，「是溫差大的問題，搞得懂狀況嗎？」

氣溫斷崖式驟降 醫教5大禦寒保命絕招

氣象局指出，寒流南下相當迅速，今日氣溫驟降越晚越冷，各地氣溫暴跌，日夜溫差可達15度左右，跨年至元旦(12/31~1/1）清晨是此波寒流影響最明顯的時候，中部以北及東北部地區氣溫僅7、8度，南部及花東也只有10度上下，桃竹苗等空曠地區更冷下探5度，體感溫度僅-1度。

對此，就有網友在PTT上發文表示，6度也不過就是溫帶地區秋天晚上的溫度，不懂為何那麼多台灣人反應如此誇張，「台灣出國的人那麼多，講的有多冷，這種溫度日本也就打個圍巾加件大衣而已」，讓他認為太多人的反應太過。

貼文發出後不少網友回應，「是溫差大的問題，搞得懂狀況嗎？到底腦袋裝什麼」、「平常20多度的變6度，一堆人會受不了」、「台灣6度跟日本6度，就是不一樣，這個是常識」、「突然溫度降了10度，很多人會受不了」。還有網友認為，「說這種話不太ok，很多老人家就是在這種低溫過世的」。

還有不少人認為，濕度會影響體感溫度，「濕度高+風，體溫散失超快」、「台灣溼度那麼高，別的國家都很乾」、「台灣一整年濕度都很高，體感溫度會很低」、「濕冷和乾冷差很多，乾冷10度都還滿涼爽的」。

(中時新聞網)