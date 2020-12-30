台南市白河警分局李姓小隊長涉嫌洩密，將偵辦中案件相關訊息洩漏給案件被告，南檢昨日啟動搜查，今天訊後諭令50萬元交保，南市府警察局也召開人評會，並火速發布派令，將李姓警員調回台南市刑大小隊長，後續將依據檢方偵辦進度再行檢討。

南府市警局人事室指出，因目前案情狀況仍未明朗，先採調地方式，將李平調至南市刑大，未來將視李員涉案情節採滾動式檢討，也不排除拔除小隊長職務，此案件爆發時間正值南市警局人事調動之際，是否會牽動相關人士調動，有待觀察。

據了解，48歲的李姓小隊長曾先後在新營警分局、市刑大、白河警分局服務，刑事資歷老練，3年多前升任小隊長後，先到白河警分局支援，今年2月正式調任，這次捲入洩密案，讓人質疑內情並不單純。

有員警私下透露，洩露國防以外之機密罪，處罰故意跟過失者，大多是判處6個月以下可易科罰金或緩起訴處分，坦白說並不算重罪，李員交保金額達50萬，令人驚訝，不太符合比例原則。

(中時 )