立法院今日三讀通過《噪音管制法》部分條文修正草案，授權國防部訂定軍機場噪音防制補償措施。

原本的《噪音管制法》第 15 條規定「民用機場、民用塔台所轄軍民合用機場產生之航空噪音及其他交通產生之噪音，經直轄市、縣（市）主管機關監測，超過環境音量標準者，營運或管理機關（構）應自直轄市、縣（市）主管機關通知之日起一百八十日內，訂定該區域或路段噪音改善計畫，其無法改善者得訂定補助計畫，送直轄市、縣（市）主管機關核定，並據以執行。但補助計畫以改善噪音防制設施並以一次為限。」

三讀通過後的修正版本，將最後面的「並以一次為限」字樣刪除，改為「得視需要分期分階段辦理補助」。

此外原本的第15條後半段僅規定「軍用塔台所轄軍民合用機場之航空噪音，其軍用航空主管機關應會商民用航空營運或管理機關（構）、直轄市、縣（市）主管機關，對於各級航空噪音防制區之航空噪音影響程度，訂定航空噪音改善計畫。軍用航空主管機關及民用航空營運或管理機關（構）應採取適當之防制措施。」

三讀通過後的修正版本，將最後面的「防制措施」改為「防制或補償措施」。

原本《噪音管制法》17條僅規定「軍用航空主管機關應會商直轄市、縣（市）主管機關，就專供軍用航空器起降之航空站，對於各級航空噪音防制區之航空噪音影響程度，訂定航空噪音改善計畫，採取適當之防制措施。」

三讀通過後的版本，除將最後面的「防制措施」改為「防制或補償措施」之外，並新增防制、補償經費分配與補償對象等事項，由國防部訂定。

(中時 )