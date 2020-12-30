進入後疫情時代，台灣之星洞見民眾對於家用網路的依賴日增，同時基於過往一年攜手Home+中嘉申辦量平均季增3倍的成績，為提供用戶全天候同時涵蓋居家與個人的通訊服務，今(30)日宣布成為ISP網際網路服務供應業者，推出「台灣之星」自有品牌固網服務ㄧ「台灣之星光纖寬頻」，整合銷售、產品、售後服務等一條龍服務，迎向數位發展的趨勢。

數位發展是現今全球關注的重要議題，根據麥肯錫管理顧問公司預估，2025年全球GDP國內生產總值就將有近5成來自數位經濟，觀察到數位匯流伴隨影音科技、數位娛樂與智慧應用興起將成為其中關鍵的發展主軸之一，台灣之星自2019年便攜手寬頻與有線電視品牌「Home+中嘉」展開策略布局並在2020年初引進其大股東達勝集團深化股權合作，並在同年4月以「通路協銷模式」展開產品業務合作，推出「辦台灣之星門號送Home+中嘉家用光纖上網」專案，補足家用網路版圖，帶領用戶進入數位匯流生態系，尤其在防疫意識助長下，串流影音、4K影片、連線遊戲等更是推升「宅經濟」崛起，帶動了家用網路的高度需求。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示：「寬頻服務是數位轉型的重要驅動力，為布局固網版圖以迎向數位匯流浪潮，台灣之星導入Home+中嘉做為首波合作的寬頻網路服務供應商，正式躋身ISP網際網路服務供應業者，完備進入家戶網路的最後一哩路，接下來我們也將抱持開放心態與全台更多寬頻網路服務供應商展開合作，進攻總戶數達892萬的家戶市場，讓台灣之星光纖寬頻有機會走進每個人的家中。此外，為加速用戶接軌5G智慧家庭應用，台灣之星除了提供實質優惠與一站式全歷程服務鏈外，也在門市引進家用光纖寬頻概念展示，期盼帶領用戶迎向個人與家戶相輔相成的新時代智慧生活。」

台灣之星光纖寬頻不同於市占高達8成的領導業者收取「ISP連線費」與「固網電路費」兩筆費用，延續品牌一貫訂價原則，月租$299起即可申辦。不用繁雜設定，安裝時間快速彈性，即可擁有「光纖上網」服務，最大頻寬1G，相較4G行動網路快超過3倍。即日起，至台灣之星全台實體門市即可一站式申辦行動網路與光纖寬頻，並依自身需求選擇：(1)「飆速雙飽」辦門號搭光纖寬頻；(2)辦光纖寬頻方案。

若選擇「飆速雙飽」方案，4G行動網路月租$399起，搭配20M光纖寬頻，每月$299，分開辦月付$698，在台灣之星一起辦每月只要$399，綁約期間共可省下$8,970，相當於享5.7折優惠。想辦5G搭配光纖寬頻的消費者，也可選擇5G行動網路$799/$999資費方案，享台灣之星獨家終身4G不限速吃到飽，有用到5G才付錢、5G每月收費最高加$200，再與多人同享網速最高300M的光纖寬頻。對於網速有重度需求的消費者更可選擇終身5G上網吃到飽搭配1G光纖寬頻方案，相較競業每月收費$2,399的1G光纖寬頻，原本需要付門號$1,399加寬頻$2,399共$3,798，在台灣之星一起辦只要$1,399，享3.7折優惠，綁約期間共可省下$71,970。

僅申辦光纖寬頻，每月只要$299起，方案共有7級速率，可滿足即時通訊、追劇、打遊戲等不同需求，合約費用相比競業等於最低4.2折，相當於綁約期間最高現省$33,600；2021年3月31日前，申辦120M以上光纖寬頻方案再享上市優惠ㄧ台灣之星「買東西商城」購物金$500。此外，台灣之星用戶獨享額外加碼優惠，不限方案、辦就送CATCHPLAY+ 6個月影集電影免費看。

(科技)