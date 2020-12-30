立法院會上周進行攸關萊豬進口9項行政命令表決，其中，綠委林淑芬、劉建國、江永昌與黨團投票意向不一致，遭認定「跑票」。民進黨團總召柯建銘表示，黨團內將對他們開罰3萬元，並停權3年處分。對此，藥師林士峰表示，如果黨能凌駕於民意，那投票時為何還要選人？

民進黨立委林淑芬、劉建國、江永昌與黨團投票意向不一致，多次棄權未投票，遭認定「跑票」。民進黨團紀律小組昨會議決議，將建請移送黨中央處理；全案今經黨團會議討論，通過3名違規黨團成員除送黨中央作為未來參選提名參考，黨團內也將開罰3萬元，並停權3年處分。

林士峰今(30日)在臉書上表示，他有時候在想，我們在投票給立委的時候，究竟是投給黨，還是投給人？他還指出，如果黨意能凌駕於民意之上，那我們在投票的時候，又為何還要選人名呢？

網友們也留言表示，「一直以來都是選前民意，選後黨意」、「一直說選人不選黨，問題是這些有黨籍的候選人都被黨綁架啊」、「如果是不分區立委遵從黨意就算了，區域立委還要被黨綁架，真不曉得選這些人幹嘛」。

我有時候在想，我們在投票給立委的時候 究竟是投給黨，還是投給人 如果黨意能凌駕於民意之上 那我們在投票的時候，又為何還要選人名呢？ 相關新聞 林淑芬等三人拒當萊豬立委 遭民進黨團罰款3萬、停權3年 https://reurl.cc/Q384L0 圖片來源 小聖蚊的治國日記 https://www.facebook.com/HolyMosquito 由藥師林士峰發佈於 2020年12月29日 星期二

(中時新聞網)