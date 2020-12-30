台南市兩名警員楊淯鈞、陳明杰30日凌晨3時18分在金華路與金華新路口騎警用機車巡邏，先查獲1件汽車酒駕案，呼叫巡邏車將違規的王姓男駕駛載回警所，兩警10分鐘內再回現場牽車，又發現一輛紅燈越線汽車，盤查竟發現車內有兩包安非他命毒品，再將人帶回，10分鐘內連抓兩案令主管直呼運氣好。

績效上門擋不住，中正派出所楊淯鈞、陳明杰平時執勤認真，在同事眼裡稱為「衝組ㄟ」，30日凌晨兩人各騎警用機車巡邏，在金華路與金華新路口發現一輛汽車停等紅燈超越停止線，盤查40多歲的王駕駛酒測值超標。

兩警呼叫另1警員開巡邏車前來載送觸犯公共危險罪的王姓嫌犯回派出所，其中1警將機車停在原處，坐上巡邏車隨車押送嫌犯回所，另1警騎車跟著回所。

楊、陳兩警在派出所將嫌犯上銬，立刻雙載回到案發現場，欲將警用機車騎回所，卻在同一處又發現1輛越線停等紅燈的汽車，兩警認為車上李姓駕駛明明看見警用機車停在旁邊，仍肆無忌憚違規，再度上前盤查，竟發現車上有兩包安非他命。

兩警將汽車駕駛的40歲李男逮回，10分鐘內連抓兩案連主管也嘖嘖稱奇，直呼強運，警方依照公共危險罪與違反毒品管制條例，各將王嫌、李嫌分別移送台南地檢署。

(中時 )