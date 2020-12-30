吳敏菁／彰化報導

2017年審計室鄉鎮轄市財政審核，彰化市名列全國198鄉鎮市之首，歲入歲出決算賸餘3億1572萬元，遠超過第2名港鎮賸餘1萬8285萬，市公所自豪市庫還盈餘9億550萬，今年彰化市公所摔出縣府考核排行榜，市長林世賢強調，投入建設讓市民有感、效應加乘更重要。

彰化市年前市庫盈餘9億多年、去年盈餘8億多元，今年僅剩3億多元，彰化市長林世賢強調，彰化市正要起飛，市庫要創造更大的價值，去年建設彰化市的預算編列11億元，今年增加到18.5億元，最大宗開支是兩座立體停車場，配合款就多達8億多元。

林世賢指出，編列配合款，是小兵立大功，有配合才能更爭取更多的經費補助，彰化市公所積極投入整頓整體生活的環境，包括四維路擴寬，投入9000多萬元，民權市場補償工程也投入7000多萬等，加上草仔埔垃圾場購地投入改善等。

林世賢表示，瘦了市庫荷包，卻豐富了建設，對市民而言是值得，錢就是要花在刀口上，投入2000多萬元，打造扇形車庫周邊戶羽機關車園區，拓大扇形車庫的腹地，明年將落成；增闢八卦山3條登山步道，賦予八卦山新價值等，都讓彰化市從被嫌最難玩，到一躍贏得經典小鎮的授證。

彰縣府主計處表示，彰化市公所這次在整體財政可和成績評比排名第7名，其中對於民間團體之補捐助考核、相關開源節流績效、其他依年度施政需要辦理之考核項目，分數略有不足，待來年再接再厲，必能獲取佳績。

(中時 )