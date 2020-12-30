三重高中國中部陳梓錡取得2021年國手資格（戴上容攝）

三重高中國中部陳梓錡勇奪2021年亞洲青年擊劍錦標賽女子軍刀國手資格，全校師生大表驚嘆稱呼「超級打怪！」三重高中校長莫恒中表示，新北市有運動三級培育制度，三重高中是國內擊劍運動國手搖籃，今年包辦全國擊劍錦標賽國女組軍刀個人及團體金牌。

教練林君豪表示，陳梓錡從三光國小三年級開始練習擊劍，曾獲全國國小盃亞軍，升上國中後，陳梓錡曾因競賽成績無起色想放棄擊劍，幸好透過教練、家長的開導，才繼續留在擊劍場上。

林君豪表示，2021年亞洲青年擊劍錦標賽女子軍刀U21賽事高手雲集，參賽選手橫跨大學、高中及國中。國手資格戰中，陳梓錡的對手為大學生，第二輪原本以10：14落後，最後靠著毅力，教練的鼓勵與提點，連贏五點，以15：14逆轉獲勝，到手國手資格。

陳梓錡說，逆轉勝瞬間全場歡聲雷動令她很難忘，她很感謝三重高中國中部的教師、教練和同學對她的鼓勵，她會把握當下將每一場比賽做到最好，對於未來生涯發展目前還未規畫，期許自己能兼顧運動和學業，在未來的亞青賽事為國爭光。

三重高中莫恒中校長表示，新北市重視各項運動三級培育制度，三重高中國中部是擊劍培訓中心，歷年來學生的升學、競技表現都很優秀，已連續兩年錄取中正大學特殊選才，三重高中今年才包辦全國擊劍錦標賽國女組軍刀個人及團體金牌，培育出諸如周宗昱、葉伊珊、吳承學等優秀國際級選手。

(中時 )