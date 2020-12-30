109學年HBL高中籃球聯賽女子組預賽，107學年女子組冠軍南山高中，第一場比賽82比49技壓永平高中，教練李陸臻認為球隊目前狀態只有60％，還要更加油。

雖然預賽首戰以33分之差大勝，李陸臻認為球隊本季沒有前兩年好，暑假一些盃賽都沒有達到四強目標，直到HBL新賽季前的姥姥盃才拿到第三，本季她計畫大膽多使用高一球員，期許球員有更多成長，為未來的賽事做好準備。

南山此役先發五人得分都達雙位數，林品妤、湯書淳各17分，林品妤並有11籃板、5抄截，今年8月底、9月初腰傷動刀的呂佳諺，今天替補上場15分鐘半，李陸臻透露，呂佳諺非常積極，受傷、開刀、休息兩個月，回來跑體能水準甚至沒落後，讓她覺得這位球員相當積極，有時得幫忙拉住她，「不然就hold不住了。」

李陸臻提到，球員看到普門高中輸給苗栗高商，都知道比賽不能大意，大家更加繃緊神經，不希望出現任何閃失，她也鼓勵儘管不要大意，也不要太緊張自亂陣腳，希望一場一場穩穩來，「可以的話，希望1月3日打完最後一場單循環賽，我們就可以以分組前三直接晉級回台北。」

(中時 )