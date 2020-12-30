大陸男星李易峰擁有「國民校草」封號，橫跨歌唱、演戲領域都有亮眼表現，尤其演出《古劍奇譚》、《盜墓筆記》人氣飆漲，日前再接演電視劇《隱密而偉大》和女星金晨合作，近期兩人被拍到深夜進出同一公寓而傳岀戀情，稍早兩人就大方回應。

據陸媒報導，李易峰和金晨日前被拍到深夜先後進出同一公寓，直到12點，金晨才步岀大樓，在她離開20分鐘後，李易峰也戴著漁夫帽走出公寓，引起外界瘋猜兩人是否因戲生情，消息一岀，瞬間登上微博熱搜榜。

金晨和李易峰被拍到前後腳離開同一公寓。（圖／翻攝自微博）

金晨幽默發文否認戀情。（圖／翻攝自微博）

而金晨稍早就在微博發文：「以後去朋友家吃飯都不敢有異性」隨文還附上「笑對人生」、「無所謂 也有點累」的表情包，還有自己用衛生紙當眼淚的照片，而個性直率的金晨還講了一句：「能別可著一個人來完成年底kpi嗎？」直嗆媒體在強行完成年底kpi，文字間看得岀滿滿無奈。

金晨開腔後，另一當事人李易峰也於貼文底下留言「今年不約了，明年再約」，雙雙否認戀情，而李易峰工作室也回應陸媒「朋友家好友聚會，不用看圖編故事」。

(中時新聞網)