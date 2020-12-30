板橋國中武術教練陳宜盈。（新北市教育局提供／許哲瑗新北傳真）

新北市運動教練月曆展現力與美，期許選手Never give up a dream。（新北市教育局提供／許哲瑗新北傳真）

新北市首次推出新北市運動教練月曆，2021年運動教練月曆中，囊括16運動種類20位運動教練，擔任模特兒展現運動的力與美。而這些優秀教練們在月曆中寫下自己的座右銘，期許能激勵鼓舞小小選手，期許他們能勇敢逐夢，「Never give up a dream！」

擔任2月份的刊版古典美女，是板橋國中專任運動教練陳宜盈，嫻靜的外表下其實是個現代俠女，最擅長武術套路太極拳、太極劍全能。今年在屏東全中運支援行政工作時，因為現場門很低，為了運送物資她當場劈腿送貨，俐落身手讓所有人員瞠目結舌。宜盈曾參與多次國際競賽並於今年摘下全民運金牌。目前積極投入國中武術選手訓練，指導學生榮獲109學年度全國中正盃武術錦標賽前3名、109年全中運刀棍全能、槍劍全能第3名等獎項。學生曾對她說「教練，我們練這麼多真的有用嗎？要顧功課又要練武術，練得好崩潰。」她都會鼓勵孩子跟自己對話，再堅持一下就過了！

11月版面的肌肉型男是現職安康高中角力教練李建復，曾是安康高中金牌選手的他，在大學期間與學長訓練對摔時，曾發生膝關節四條韌帶全斷的重度運動傷害。經過近7個月的時間就醫復健，方返回訓練場，退伍後回到母校擔任教練，墊上對摔、雙人負重輔助訓練和重量訓練，日復一日從不間斷，以維繫他在場場比賽搏倒對手好體能，並拿下104、106、108年連三屆全國運自由式第四級第一名！李建復認為能陪著選手們一路成長，參與孩子們的人生是非常幸運的事，將竭盡所能去成就每個孩子！

月曆中各月份都詳述運動教練個人及帶隊的績優事蹟，其他如任職於明德高中的楊惠娟教練，今(109)年為本市體育有功傑出教練，而於108年全國運動會七項全能第一名破U20紀錄的陳彩娟選手，就是她指導出來的學生。任職於自強國小的王振邦教練，本身是體育教師兼任教練，自選手國小培訓至國中端，在今年109年全中運，指導的學生於國男100M拿到金牌佳績。

教育局長張明文表示，新北市的選手在全中運、全國運等賽事發光發熱時，大家看不到的是背後默默付出的教練，所以發行運動教練月曆，希望他們的風采也能被大家看見，同時感謝教練的辛苦付出。110年全國運在新北，歡迎到場領略這些選手兼教練所展現的魅力。目前月曆會發送到所有體育重點學校，也開放民眾索取，歡迎上「新北學Bar」臉書粉絲專頁按讚、留言加分享，就有機會獲得教練月曆。

(中時 )