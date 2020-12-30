萊豬進口前夕，雲林縣肉品市場豬價平穩，短時間內不至於下跌。（張朝欣攝）

萊豬將於明年元旦進口，雲林肉品市場30日毛豬價格持穩，主要是冷凍商因應農曆年需求開始採購，加上國人反萊豬意識高漲。市場人士分析，國產豬價格短時間內不至於下跌，但若消費者不持續支持國產豬，在「溫水煮青蛙」效應下，萊豬便有機會蠶食鯨吞市場，屆時國人將只能用自身的健康做賭注。

雲林肉品市場30日毛豬交易頭數約2500頭，每公斤約68元，與去年期相當，並沒有因萊豬即將進口而受影響，這幾天還有雲林旅北電子大廠企業家特地來大量採購，準備做為贈送員工的農曆年禮物，顯見大眾對國產豬的肯定。

雲林肉品市場總經理黃加安表示，原本預料萊豬進口後會衝擊國產豬市場，但國人對萊豬普遍不信任，加上雲林縣政府大力推動「零瘦肉精聯盟」，目前已有350多家畜牧場加入聯盟，餐飲相關業者也有280多家申請零瘦肉精商店標章，讓國產豬肉市場維持平穩。

黃加安說，政府規定國內豬隻不可餵食瘦肉精，卻進口美國萊豬讓國人吃瘦肉精，且堅持不標明萊豬只標示美豬，未來美國以外的其他國家也可能把萊豬賣到台灣，台灣消費者為了自身健康，惟有選擇國產豬才能吃得安心。

市場人士分析，萊豬進口後，政府為了避免引發民怨，短時間內應會設法維持國產豬價格，但若消費者不支持國產豬，在「溫水煮青蛙」效應下，價格較低的萊豬便可能蠶食鯨吞市場，導致吃到萊豬的機率增加，只有消費者食安意識抬頭，才能確保自身食的安全。

(中時 )